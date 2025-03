Praia de Belas promove mostra que dá vida ao seriado Chaves

Será inaugurada nesta quinta-feira (20), no Praia de Belas Shopping (av. Praia de Belas, 1181), a mostra Chaves: A Exposição, que pretende comemorar as quatro décadas do personagem do Chapolin no Brasil. Aberta à visitação até o dia 11 de maio de 2025, a exposição deve proporcionar uma experiência imersiva e interativa para todos os públicos, que irá explorar diversos aspectos do seriado Chaves.