Charles Master canta clássicos do rock gaúcho nesta sexta-feira no litoral

Nesta sexta-feira (10), a programação do Ramblas Atlântida (av. Central, 2060 -Xangri-Lá) traz o show do cantor Charles Master, um dos fundadores da icônica banda gaúcha TNT. A apresentação acontece às 22h30min, no palco ULBRA MULTI RS. A entrada é franca. O compositor, cantor, guitarrista e baixista cantará clássicos do rock gaúcho e sucessos que compôs à frente da banda TNT, como Cachorro Louco, Não Sei, Irmã do Dr Robert, Nunca Mais Voltar, Outra Noite que Se Vai, Ninguém é Perfeito, Na Minha e Aquela Música.