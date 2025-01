Museu da PUCRS tem programação especial para o verão

O Museu da PUCRS (av. Ipiranga, 6681 - Prédio 40) está com uma programação especial para o verão. O espaço oferece uma série de atividades que prometem encantar visitantes de todas as idades. Além dos mais de 500 experimentos interativos em exposição, os visitantes podem desfrutar de atrações como Minutos da Ciência, Contações de Histórias e Show de Eletroestática. A programação de Verão ocorre de terças a sextas-feiras das 9h às 17h e sábados e domingos das 10h às 18h. Confira abaixo os destaques da programação: COLÔNIA DE FÉRIAS NO MUSEU – EDIÇÃO VERÃO De 20/01 a 14/02 Horário: 13h às 18h (segunda a sexta-feira) Durante a Colônia de Férias, os pequenos cientistas realizarão experimentos em laboratórios e vivenciarão aventuras inesquecíveis nas exposições do Museu. As inscrições estão abertas, com opções para turnos, semanas ou o programa completo. As vagas são limitadas. Saiba mais e inscreva-se pelo email: [email protected] . MINUTOS DA CIÊNCIA De 09 a 28/01 Nesta atividade será possível descobrir como o solo pode ajudar a mitigar os efeitos extremos do clima, explorando curiosidades sobre a biodiversidade e mergulhando no fascinante mundo da linguagem computacional. A atividade é aberta para todas as idades. CONTAÇÕES DE HISTÓRIAS De 04 a 25/01 Após cada sessão, é possível participar de ateliês de desenho para soltar a criatividade. A atividade é aberta para todas as idades. JOGOS E PASSATEMPOS De 04 a 25/01 SHOW DE ELETROESTÁTICA De 04 a 31/01