Museu da Cultura Hip Hop coleta itens históricos para exposição na Colômbia

A campanha nacional Sul Global: Hip Hop Brasil acaba de ser lançada pelo Museu da Cultura Hip Hop RS (rua Parque dos Nativos, 545). A iniciativa, que surgiu a partir de uma parceria firmada com o Museu Nacional da Colômbia, tem como objetivo reunir itens que estejam relacionados com a memória da história do Hip Hop no Brasil. De dezembro de 2024 até março deste ano, a exposição Nación Hip Hop: Colombia al ritmo de una cultura esteve em cartaz no Museu do Hip Hop em Porto Alegre. Agora, em contrapartida, a ideia é montar uma mostra que fale sobre a história do movimento cultural no Brasil, para que ela possa ser exposta na Colômbia ao longo do próximo ano.Para participar da campanha, é possível realizar a doação de qualquer artefato, independente do tamanho, que possa contribuir com a formação deste trabalho - um disco, um flyer, uma peça de roupa ou outros itens do tipo.