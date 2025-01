Show celebra saudoso compositor Aldir Blanc no Cena Musical

O grupo Equale homenageia o célebre compositor Aldir Blanc com uma apresentação exclusiva que a TV Brasil mostra no programa Cena Musical na madrugada deste sábado (4) para domingo (5), à meia-noite. A produção resgata a obra do saudoso artista no espetáculo Salve Aldir!.Gravado pela emissora pública no Espaço Cultural BNDES, no Rio de Janeiro, o show do conjunto vocal pode ser acompanhado na íntegra no app TV Brasil Play. A atração inédita é apresentada por Bia Aparecida. A performance traz uma série de sucessos da produção musical de Aldir Blanc. Entre as músicas selecionadas para o especial, o grupo interpreta clássicos como Resposta ao Tempo, O Bêbado e a Equilibrista, Linha de Passe e Medalha de São Jorge.Referência como letrista de composições do cancioneiro nacional, Aldir Blanc escreveu composições marcantes com diversos parceiros que ficam de legado para as novas gerações. Em sua vasta trajetória, o ícone fez trabalhos com artistas como Cristóvão Bastos, Guinga, João Bosco e Moacyr Luz. Criado nos anos 1990, o grupo Equale tem uma trajetória em que reverencia grandes compositores da MPB com arranjos originais, como em Na Praia de Caymmi, projeto com o qual o coletivo ganhou o Prêmio da Música Brasileira.