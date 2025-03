Glau Barros e Viridiana são as atrações do Sarau do Solar Especial

A nova temporada do Sarau do Solar, tradicionalmente transmitido pelos canais oficiais da Assembleia Legislativa do RS, terá seu evento de abertura nesta quarta-feira (19), às 19h30min. Realizada no Teatro Túlio Piva (rua da República, 575), a edição de inauguração contará com uma temática especial, dedicada às mulheres da cena musical. Com entrada gratuita, o sarau terá apresentações das cantoras Glau Barros e Viridiana. Para iniciar a programação, a artista Glau Barros subirá ao palco do teatro com seu espetáculo Brasil Quilombo Acústico, inspirado em seu álbum Brasil Quilombo, lançado em 2019. Com um repertório repleto de clássicos do samba gaúcho, a cantora, atriz e figurinista estará acompanhada dos músicos Josué Oliveira, Marco Farias e Silfarnei Alves. Em seguida, às 20h30min, a artista porto-alegrense Viridiana iniciará sua performance no Sarau do Solar. Ao lado de Andre Garbini, Bernard Simon Barbosa e Ricardo de Carli, a cantora interpretará faixas autorais do seu segundo disco Coisas Frágeis, que discute afetos e desamores de sua vida, a partir da perspectiva de uma travesti brasileira.