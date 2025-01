Noite de Réveillon do Natal Luz terá desfile e show de samba

A última noite de 2024 será de programação intensa no Natal Luz de Gramado. Às 20h acontece O Grande Desfile de Natal, um dos principais shows desta temporada, que ocorre na Avenida das Hortênsias no centro da cidade. No palco da Rua Coberta, a partir das 22h, Hally & Banda Virou Samba fazem apresentação gratuita e, excepcionalmente nesta terça-feira (31), o acendimento das luzes será às 23h50min na Rua dos Arcos. Logo em seguida, às 23h59min, acontece a contagem regressiva para a virada de ano e à meia-noite queima de fogos com duração de 8 minutos.A programação também inclui atrações gratuitas durante a tarde na Vila de Natal (Praça das Etnias) e na Rua Coberta. Turistas e moradores têm até o dia 19 de janeiro para desfrutar do 39º Natal Luz de Gramado. A programação, incluindo as atrações pagas e as gratuitas, vai até o dia 12. Depois dessa data, a decoração da cidade permanece montada até dia 19. A programação completa pode ser conferida no site oficial do evento: www.natalluzdegramado.com.br.