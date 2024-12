MuseCom e MHJC integram plataforma nacional de acervos digitais

O Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa (MuseCom) e o Museu de História Julio de Castilhos (MHJC), instituições da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), agora integram a plataforma Brasiliana Museus. A iniciativa busca preservar e democratizar o patrimônio cultural brasileiro, disponibilizando mais de 20 mil itens digitalizados de 23 museus de diversas regiões do País para consulta gratuita e online. A ferramenta, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), promove um ambiente digital voltado ao aprendizado, à consulta e à pesquisa. O público, por meio de uma plataforma interativa, pode acessar documentos históricos, fotografias, objetos, obras de arte, dentre outras peças pertencentes às coleções de diferentes instituições de preservação da memória cultural. A Sedac, por intermédio do Programa Acervos da Cultura, agregou ao projeto o acervo do MuseCom, que inclui peças históricas das áreas da comunicação, como imprensa, televisão e rádio, além das coleções do MHJC, que apresentam objetos relacionados à história do Rio Grande do Sul. A Sedac projeta que mais instituições museológicas integrem a iniciativa a partir de 2025. Lançada em setembro de 2023, a Brasiliana Museus foi desenvolvida como uma ferramenta para integrar, coletar e difundir acervos digitais de museus ou de sistemas locais, como redes estaduais, municipais e universitárias. Para que um acervo digital seja incluído na rede são necessários critérios técnicos específicos. Entre os requisitos estão: disponibilidade de um repositório on-line com acesso público, compatibilidade com diferentes tecnologias de banco de dados digitais e exposição de metadados e mídias, por meio de uma API pública para integração automatizada. Além disso, os metadados devem estar mapeados conforme os padrões do Inventário Nacional de Bens Culturais Musealizados (INBCM), possibilitando a conexão entre diferentes acervos.