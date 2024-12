Show acústico de Elba Ramalho é atração da TV Brasil no Cena Musical

Ganhadora de dois Grammys latinos e dona de uma voz e interpretação inconfundíveis, a cantora Elba Rabalho é a estrela do programa Cena Musical que a TV Brasil exibe neste sábado (28), à meia-noite. A icônica artista se apresenta com um show acústico que revive sucessos e conta histórias de 45 anos de carreira. No palco do Cena Musical, Elba mostra toda a sua vitalidade ao tocar, cantar e dançar acompanhada dos músicos Marcos Arcanjo (violão e guitarra), Rafael Meninão (sanfona) e Durval Pereira (percussão).Gravado com exclusividade pela emissora pública no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro, o espetáculo traz hits de compositores que são tesouros do cancioneiro nacional como Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Zé Ramalho, Alceu Valença, Jackson do Pandeiro e Nando Cordel. O repertório inclui Rio de sonho, Gostoso demais, Riso cristalino, Onde está você, Ai, que saudade de ocê, A ordem é samba, Chiclete com banana, Princesa do meu lugar, De volta pro meu aconchego, Chão de giz e Sanfona sentida.Elba Ramalho é uma das responsáveis por levar a cultura nordestina para todos os cantos do Brasil e do mundo. O frevo, o xaxado, o baião, o forró e a MPB não seriam os mesmos sem a presença vibrante e a energia da artista paraibana.Criado em 2007, o Cena Musical é um programa da TV Brasil que traz para o público performances inéditas da nossa música. Desde 2017, as apresentações são gravadas no Espaço Cultural do BNDES, no Rio de Janeiro. A série semanal traz shows que revelam e celebram a riqueza e a diversidade da música brasileira. O comando desta temporada é de Bia Aparecida, cantora, jornalista e apresentadora da emissora.