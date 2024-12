Roberta Miranda lança biografia oficial

Considerada uma das principais vozes da música nacional de todos os tempos, a cantora e compositora Roberta Miranda lançou nesta sexta (20) sua biografia oficial, Um lugar todinho meu – A história inspiradora de Roberta Miranda (A Página Distribuidora, 158 páginas, R$56,91). Disponível nas versões impressa e digital, a obra já pode ser adquirida pela Loja RM com frete grátis e estará disponível também no portal da Distribuidora A Página, em lojas físicas e nos principais marketplaces.De uma infância difícil em João Pessoa (PB) à consagração pelo povo com o título de Rainha da Música Sertaneja e fenômeno das redes sociais, a obra relata a vida da artista dentro e fora dos palcos, com episódios marcantes, histórias inéditas e curiosas que prometem divertir, inspirar e emocionar os leitores. A obra tem o prefácio de Leandro Karnal e o prólogo assinado por Joyce Pascowitch.