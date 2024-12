Sated-RS divulga os destaques do Prêmio Quero-Quero de Artes Cênicas 2024

A cerimônia de entrega do Prêmio Quero-Quero de Artes Cênicas, realizada no Theatro São Pedro, em Porto Alegre, na noite da última quarta-feira (18) pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado do Rio Grande do Sul (Sated-RS) foi um grande sucesso e marcou a celebração da classe artística no Rio Grande do Sul. Após 18 anos de espera, o evento reuniu artistas, técnicos, produtores e admiradores das artes cênicas, consolidando-se como um marco no reconhecimento do talento e da diversidade cultural do Estado.O teatro estava repleto de profissionais da cena, e a cerimônia, que homenageou os melhores espetáculos e profissionais de circo, dança e teatro, foi um verdadeiro tributo à arte gaúcha. Foram 17 categorias contempladas, premiando as produções e os artistas que mais se destacaram entre 2020 e 2024, além de três destaques de mérito por Trajetória.Durante a noite de celebração, três artistas agraciados com o Mérito nas categorias Teatro, Circo e Dança receberam as honrarias: a atriz e produtora Liane Venturela (Mérito Teatro), o diretor e artista circense João Bachilli, fundador do Grupo Tholl (Mérito Circo), e a bailarina e coreógrafa Iara Deodoro (Mérito Dança, in memoriam), grande referência da Cia e do Espaço de Dança Afro-Sul Odomodê.Os vencedores das 20 categorias receberam troféus e premiação em dinheiro. Além disso, o evento foi pontuado por apresentações artísticas, criando uma atmosfera de união e celebração entre os profissionais da área e o público presente. Criado para promover e reconhecer as artes cênicas no Rio Grande do Sul, o Prêmio Quero-Quero foi realizado pela última vez em 2006 e retorna com força nesta edição de 2024, representando uma grande conquista para todos os profissionais das artes no Estado.Confira a lista de vencedores:1- DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO ADULTO:O Inverno do Nosso Descontentamento - Nosso Ricardo III - Cia Teatro ao Quadrado2- DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO PARA INFÂNCIA E/OU JUVENTUDE:Frankinh@ - uma história em pedacinhos – Projeto Gompa3- DESTAQUE em DIREÇÃO DE ESPETÁCULO CÊNICO:Camila Bauer, por Frankinh@ - uma história em pedacinhos4- DESTAQUE em DRAMATURGIA ENCENADA:Camila Bauer, por Frankinh@ - uma história em pedacinhos5- DESTAQUE ESPETÁCULO DE TEATRO DE ANIMAÇÃO:A Última Invenção - Grupo de Pernas pro Ar6- DESTAQUE em CENOGRAFIA:Luciano Wieser, por A Última Invenção7- DESTAQUE em PRODUÇÃO: Raquel Durigon, por A Última Invenção8- DESTAQUE ESPETÁCULO CÊNICO DE RUA (circo, teatro ou dança):Ubu Tropical – Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz9- DESTAQUE PERFORMER de TEATRO:Elenco coletivo de Ubu Tropical – Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz10- DESTAQUE em FIGURINO:Tânia Farias, por Ubu tropical11- DESTAQUE ESPETÁCULO DE DANÇA:CHULA, por Emily Borghetti12- DESTAQUE PERFORMER de DANÇA:Emily Borghetti, por CHULA13- DESTAQUE ESPETÁCULO DE CIRCO:Cir.co - minidicionário poético das artes circenses – Circo Híbrido14- DESTAQUE PERFORMER de CIRCO: Pablo Perez – Pichacha, por 2 Lunáticos15- DESTAQUE em ILUMINAÇÃO:RICARDO VIVIAN por Amazônia (Projeto Gompa)16- DESTAQUE em TRILHA SONORA ORIGINAL:Álvaro RosaCosta por Amazônia (Projeto Gompa)17- DESTAQUE EM PESQUISA EM ARTES CÊNICAS:Cristian Bernich, por Converso. cenas de dança (EDUCS, 2023)PREMIAÇÕES TRAJETÓRIA18- DESTAQUE TRAJETÓRIA – TEATRO:Liane Venturella – por sua carreira como atriz19- DESTAQUE TRAJETÓRIA – DANÇA:Iara Deodoro – pela importância à dança negra do estado e pelo Espaço Afro-Sul Odomodê20- DESTAQUE TRAJETÓRIA – CIRCO:João Bachilli - pela importância ao circo no estado e pela trajetória do Grupo Tholl