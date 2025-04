Sesc Alberto Bins promove sua 3ª Mostra de Dança

O Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) deve receber a 3ª edição de sua Mostra de Dança, nas noites desta sexta-feira (11) e do sábado (12). Com a apresentação de dois espetáculos distintos, ambos às 19h, a programação pretende representar uma verdadeira celebração da expressão cultural e da arte do movimento. Ambas as performances estão disponíveis no site da instituição, por a partir de R$ 30,00. Na sexta-feira, as atividades serão iniciadas por uma interpretação do espetáculo Que eu saiba ser luz quando tudo ao meu redor for escuridão, do Studio F/RS. Através de uma performance sensível, os bailarinos procuram explorar e traduzir os sentimentos intensos que fazem parte da experiência humana. O sábado, por sua vez, será marcado por uma apresentação da Transforma Cia de Dança/RS, intitulada A Finitude da Carne. A partir da união de elementos do jazz e da dança contemporânea, a obra pretende propor uma reflexão acerca da efemeridade da vida.