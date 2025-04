Festival de teatro infantil leva montagens gratuitas para o interior do estado

O Festecri - Festival de Teatro para Crianças promove uma nova edição gratuita em diversas localidades do Rio Grande do Sul. A turnê tem início na cidade de Montenegro, com apresentações nesta segunda (14), terça (15) e quarta-feira (16), todas realizadas às 15h, no Teatro Therezinha Petry Cardona (rua Capitão Porfírio, 2.141 - Montenegro). Em seguida, o evento passa por Canoas, São Leopoldo e outros municípios gaúchos. A estreia do projeto, realizada em Montenegro, contará com a interpretação de três espetáculos distintos. Na segunda-feira, a atração selecionada foi a peça Amazônia - um olhar sobre a floresta, promovida pelo Grupo Gompa, equipe que explora diversas linguagens artísticas diferentes em seus trabalhos. A terça-feira, por sua vez, será marcada pelo espetáculo teatral Bandele - o menino nascido longe de casa, desenvolvido pela Trupi di Trapu, que é uma adaptação da obra homônima publicada em Prosa pela escritora Eleonora Medeiros. Por fim, o encerramento se dará na quarta-feira, com a apresentação da montagem Renovação Negra, Sim!, que aborda temáticas como racismo estrutural, bullying e equidade, em um formato acessível e compreensível para o público infantil.