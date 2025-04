Musical do Rei Leão é apresentado pela primeira vez em Porto Alegre

O espetáculo O Rei Leão - O Musical In Concert terá sua primeira sessão na cidade de Porto Alegre neste domingo (13). Realizada no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685), a apresentação contará com a participação de um elenco expressivo de atores e cantores, acompanhados por uma orquestra instrumental ao vivo, que procura incrementar o elemento da música presente no trabalho.Inspirada em um dos musicais mais clássicos do cinema mundial, a versão brasileira do filme Rei Leão já passou por mais de 70 cidades brasileiras, reunindo um público de cerca de 100 mil pessoas. Nessa adaptação, a direção é assinada por Bruno Rizzo, cineasta conhecido por seu trabalho em outros espetáculos que unem dramaturgia e música. Os ingressos estão sendo disponibilizados virtualmente através da plataforma Sympla, em valores que variam entre R$ 70,00 e R$ 320,00.