Encontro de gerações em um tributo ao rock fecha o ano em Porto Alegre

A parceria entre Ricardo Weissheimer Cordeiro e João Pedro Bonfá, filho do baterista da Legião Urbana, teve início em 2022 e, neste ano, o projeto Legião encontra Rock Gaúcho por King Jim e JP Bonfá & convidados está celebrando o terceiro ano com sua nova edição. A sequência de shows em Porto Alegre acontecerá no sábado, (21) à 00h, na casa de shows e bar Barcelos Beer & Food (rua . Dr. Barcelos, 431). Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla, a R$15,00. Já no domingo (22), às 19h, o show é na na cervejaria Bárbaros (rua Ramiro Barcelos, 1792) com entrada franca. King Jim, vocalista e saxofonista dos Garotos da Rua, relembra o momento em que um jovem com sotaque carioca havia lhe enviado um áudio, expressando que conhecia as músicas dos Garotos há muito tempo. No decorrer dessa conversa, o rapaz tocou um trecho do repertório da lendária banda e convidou King para um espetáculo onde que teria como foco o encontro entre o Rock Gaúcho e a banda Legião Urbana. Foi somente nesse momento que JP Bonfá se identificou como filho de um dos integrantes da famosa banda. A história fascinante e a química certeira entre os dois grupos faz do evento uma fusão de dois clássicos do rock, com nova abordagem, revisitando os sucessos das bandas e revitalizando o som que compõe a trilha sonora de nossas vidas.Esse tributo ao rock nacional contará com apresentações de clássicos da Legião, além de músicas emblemáticas do Rock Gaúcho. Você é Tudo que eu Quero, Sabe o que Acontece Comigo, Será e Pais e Filhos, entre outras mais, certamente estarão no repertório. Os músicos convidados para compor os shows complementam com chave de ouro essa mini tour, Gabriel Guedes, guitarrista da Pata de Elefante, Mumu, baixista da Vera Loca, Edu Meirelles e Claudio Mattos, no baixo e bateria.