Orquestra Jovem do RS apresenta primeiro concerto do ano nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (9), a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul (OJRS) inaugura sua temporada de concertos de 2025. Neste ano, a homenagem realizada pela OJRS será dedicada ao aniversário de 150 anos da imigração italiana no Estado. A primeira apresentação, que ocorre no Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça (praça Mal. Deodoro, 55), às 19h, conta com entrada gratuita para todos os públicos.O repertório deve contar com músicas como Si dolce non sono, de Francesco Landini, Pini di Roma IV - I Pini della via Appia, de Ottorino Respighi, e Dolcemente dormiva la mia Clori, de Claudio Monteverdi. A apresentação, que será regida pelos maestros Telmo Jaconi e Davi Coelho, também terá duas participações especiais: do solista Angelo Miguel da Silva e do Quinteto de Sopros da Orquestra.De acordo com a presidente da OJRS, Carla Zitto, a temática que fundamenta os concertos deste ano tem repercussões até os dias de hoje nas tradições e no repertório cultural dos gaúchos. "Teremos um grande passeio musical pelos clássicos italianos em 2025. A imigração italiana é uma das bases do nosso Estado e homenagear a história desse povo é reconhecer a trajetória para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul", declara.