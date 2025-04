Rancho Tabacaray promove noite de música nativista nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (10), o Rancho Tabacaray (av. Vicente Monteggia, 2.770) é palco para uma apresentação ao vivo do Quarteto Coração de Potro, grupo especializado no gênero da música nativista contemporânea. O show tem início às 20h, mas o local deve abrir suas portas às 18h, oferecendo ao público uma série de atrações gastronômicas, como cortes de carne selecionados e bebidas e acompanhamentos para serem degustados em conjunto.



Com mais de 15 anos de trajetória, o grupo Quarteto Coração de Potro é natural da cidade de Lages, em Santa Catarina. A banda, que já se apresentou em alguns dos principais festivais do sul do Brasil, também carrega reconhecimento internacional, tendo interpretado suas canções de música nativista em diversos palcos argentinos e uruguaios.



Para participar da noite, é necessário adquirir ingressos no valor de R$ 200,00, com opções de meia-entrada, pelo Sympla. Bebês e crianças de até cinco anos podem visitar o local gratuitamente.