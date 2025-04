Álbum de estreia de Amanda Vontobel tem clássicos do jazz e da MPB

A cantora Amanda Vontobel deve realizar uma apresentação de pré-lançamento de seu primeiro disco Silentemente nesta quinta-feira (10). A artista, que sobe ao palco ao lado do pianista Luiz Mauro Filho, pretende apresentar um repertório que transita entre diversos gêneros e sonoridades, como o jazz, a bossa nova, a MPB e a world music. O show acontece no Café Fon Fon (rua Vieira de Castro, 22), a partir das 20h45min, e tem ingressos disponíveis na plataforma Sympla, nos valores de R$ 35,00 e R$ 70,00. Com lançamento previsto para o mês de maio, o novo álbum da cantora contará com uma série de releituras de canções internacionais icônicas, como Moon River, interpretada por Audrey Hepburn e Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra. Além disso, também foram incluídas composições de artistas brasileiros, como Onde anda você, de Toquinho e Vinicius de Moraes e É preciso dizer adeus, gravada por Tom Jobim e Gal Costa.O álbum tem arranjos assinados por Wagner Cunha, além da participação de diversos instrumentistas conhecidos na cena musical brasileira. Entre os músicos, destacam-se nomes como Artur Elias, Gabriel Polycarpo, Pablo Schinke, Ariana Rovesse, Guto Wirti, Luiz Mauro Filho e Ernesto e Paulinho Fagundes.