Porto Alegre recebe celebração natalina com programação especial

Mais de 20 mil pessoas são esperadas nos quatro dias de evento do Natal da Orla, programação natalina especial apresentada pela Secretaria da Cultura, com patrocínio da Stella Artois e o financiamento através do Pro-Cultura LIC RS. A programação intensa de apresentações artísticas e musicais acontece nesta quinta (19), sexta (20), sábado (21) e domingo (22), das 14h às 21h30min, no Cais Embarcadero. Para encantar ainda mais as famílias que foram ao local, o Cais irá receber uma decoração temática especial com tema natalino.O evento é gratuito e promete movimentar a cidade com uma variedade de apresentações, potencializando o desenvolvimento multicultural, com atrações natalinas de teatro, dança, orquestras e a participação de grupos locais. A programação conta com shows de Claus e Vanessa, Tati Portella, Tributo a Tim Maia, Bibiana Petek, Banda Motherfunky e espetáculos diversos.Confira a programação:19/1214h às 17h - Contação de Histórias para Crianças17h30 - Apresentação de Coral de Vez em Canto19h - Show Musical Highlab20h30 - Espetáculo - Auto iluminado de Natal20/1214h às 17h - Contação de Histórias para Crianças17h30 - Apresentação Orquestra de Brinquedo19h - Show Musical - Tati Portella20h30 - Espetáculo Natal Gaúcho das Crianças21/1214h às 17h - Contação de Histórias para Crianças15h - Espetáculo Encantos de Natal - Elisa Lucas17h30 - Espetáculo - Orquestra Educando com Arte - Aldeia da Fraternidade19h - Show Musical - Tributo a Tim Maia21h30 - Show Musical - Claus e Vanessa22/1214h às 17h - Contação de Histórias para Crianças14h - Espetáculo - A Revolta dos Perus15h - Show Musical - Bibiana Petek17h30 - Show Musical - Motherfunky