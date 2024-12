Banda CPM 22 faz show no Bar Opinião nesta quarta (18) e na quinta-feira (19)

A banda CPM 22, um dos nomes mais importantes do cenário hardcore nacional, que recentemente excursionou pelo Brasil com uma turnê comemorativa aos seus 25 anos de carreira e soltou o álbum Enfrente (2024), retornará ao palco do Bar Opinião (rua José do Patrocínio 834) nesta quarta-feira (18), às 23h, e na quinta (19), às 23h30min. Os ingressos custam a partir de R$ 115,00 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.Entre faixas novas e hits como Dias atrás, O mundo dá voltas, Um minuto para o fim do mundo e Regina let's go, o quinteto paulista formado por Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher (baixo) e Daniel Siqueira (bateria) deve mostrar porque sempre faz shows com ingressos esgotados na capital gaúcha. Do total de 270 milhões de views no Youtube aos 2 milhões de ouvintes no Spotify, o CPM 22 é um dos maiores nomes do rock brasileiro, premiado inúmeras vezes pela MTV e pelo Multishow. Em 2008, o grupo venceu o Grammy Latino na categoria Melhor Disco de Rock.