Ruy Carlos Ostermann é homenageado pela Academia Rio-Grandense de Letras

O jornalista Ruy Carlos Ostermann foi homenageado pela Academia Rio-Grandense de Letras com o Troféu Escritor do Ano nesta quinta-feira (12), por ocasião da cerimônia de premiação da 8ª edição do concurso literário da Instituição, ocorrida no Auditório do Book Hall, no Bourbon Shopping Country.

No evento, os escritores Paula Taitelbaum e Xadalu Jekupé, Natalia Borges Polesso, Eliane Marques, Irka Barrios, Daniel Baz e Maria Carpi foram contemplados com os troféus confeccionados pelo artista visual Lucas Strey. Outra homenagem especial da noite foi a entrega do Troféu Olinto de Oliveira para o Instituto de Leitura Quindim.



Confira a lista de vencedores:



LITERATURA PARA INFÂNCIA

Cadê cadê - Paula Taitelbaum e Xadalu Jekupé - Piu



LITERATURA JUVENIL

Foi um péssimo dia - Natalia Borges Polesso - Dublinense



ROMANCE

Louças de família - Eliane Marques - Autêntica



CONTO

Vespeiro - Irka Barrios - DarkSide



CRÔNICA

Da água que se faz onda e espelho - Daniel Baz - E-Liber



POESIA

A esperança contra a esperança - Maria Carpi - AGE