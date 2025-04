Morre Mario Vargas Llosa, escritor e Nobel de Literatura, aos 89 anos

Mario Vargas Llosa, escritor e vencedor do prêmio Nobel de Literatura em 2010, morreu neste domingo, 13, aos 89 anos de idade. A informação foi divulgada por seu filho, Álvaro, na rede social X.

De acordo com um comunicado divulgado pela família, não haverá uma cerimônia pública de velório, e o corpo será cremado. Vargas Llosa foi colunista do Estadão entre 1996 e 2024. A última foi publicada pelo jornal em 21 de fevereiro de 2024, intitulada "Por que a verdade é a pedra de toque do jornalismo?".



Um dos pontos altos de sua trajetória ocorreu em 7 de outubro de 2010, quando venceu o Prêmio Nobel da Literatura. Segundo a Academia Sueca, que organiza o evento, ele recebeu a condecoração "por sua cartografia de estruturas de poder e suas imagens vigorosas sobre a resistência, revolta e derrota do indivíduo" (leia mais aqui).



Comunicado da família sobre a morte de Vargas Llosa



"Com profunda dor, informamos ao público que nosso pai, Mario Vargas Llosa, morreu hoje em Lima, cercado por sua família, e em paz.



Sua partida entristecerá a seus parentes, seus amigos e seus leitores ao redor do mundo, mas esperamos que encontrem consolo, como nós, no fato de que ele gozou de uma vida longa, múltipla e frutífera, e deixa para trás uma obra que o fará sobreviver.



Procederemos nas próximas horas e dias de acordo com as suas instruções. Não haverá nenhuma cerimônia pública. Nossa mãe, nossos filhos e nós mesmos confiamos em ter espaço e privacidade para a despedida em família e na companhia de amigos próximos. Seus restos mortais, como era de sua vontade, serão incinerados."