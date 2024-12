Instalação sonora e festa de rua encerram a programação do 9º Festival Kino Beat

Em dezembro, o festival 9º Festival Kino Beat realiza as últimas atividades de sua programação: a instalação sonora Enxame | Essaim e a festa Plano Beat. A partir desta quinta-feira (12) às 18h, será possível conferir a instalação do artista francês Felix Blume, na sala Radamés Gnattali, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Enxame é composta por 250 alto-falantes, em que cada um reproduz o som de uma abelha. Suspensos no espaço expositivo, os aparatos lembram um enxame e possibilitam que o espectador tenha diferentes experiências de escuta: tanto bem próximo de cada abelha, quanto uma escuta geral, do grupo. A exposição segue em cartaz, com entrada franca, até 10 de fevereiro.

A Plano Beat é uma ação desenvolvida pela MAPC - Micro Aceleradora de Partículas Criativas, através do Coletivo Plano. No sábado (14) a festa de rua contará com os DJs Tati Pimont, Javiera, Cereal, Barsotti, Technovinho e Fritzzo e além de visuais de Fayola Ferreira, Laputaines, Lau Baldo, Vini Angeli, Grael e Polenta Scorza. A festa será realizada na rua, com entrada franca, das 16h às 22h. O local será divulgado pelas redes sociais do projeto.

Além disso, em cartaz até 02 de março na Galeria Augusto Meyer, na Casa de Cultura Mario Quintana, Deságua é resultado de um mês de ações desenvolvidas no âmbito da 2° Residência Formigueiro, promovida por esta edição do Festival. Os artistas e pesquisadores residentes, guiados pelas águas do Guaíba, suas histórias, geografia, disputas, habitantes e conviventes, propuseram trabalhos que, na galeria, "deságuam" uns nos outros. O título da Mostra faz alusão a uma ideia de afluência expositiva, em que os três vídeos e uma peça sonora são exibidos como uma instalação, com reproduções concomitantes, de obras individuais, que estão em relação contínua.

Em 2024, celebrando 15 anos de existência, o 9º Festival Kino Beat promoveu uma programação que resgata uma série de propostas e formatos realizados ao longo deste período, que teve início em 15 de outubro em Porto Alegre. O projeto promoveu 15 eventos em 14 espaços da cidade, todos com entrada franca.