Ospa encerra temporada artística 2024 com concertos em Erechim e Lagoa dos Três Cantos

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza os últimos concertos da temporada artística 2024 nesta semana. Nesta quinta-feira (12), o grupo viaja para Erechim, onde toca no Ginásio da URI (av. Sete de Setembro, 1621), às 20h. No domingo (15), o destino é o município de Lagoa dos Três Cantos, com apresentação no Pavilhão de Eventos no Parque da Lagoa Fest (rua Rudolfo Beutler, 280), também às 20h. A entrada é gratuita em ambos os casos.



Sob regência do novo diretor artístico da Fundação Ospa, Manfredo Schmiedt, a Orquestra interpreta o mesmo programa nas duas datas, com obras de Ludwig van Beethoven (1770-1827), Giacomo Puccini (1858-1924) e outros grandes compositores da música universal. Entre eles, os alemães Franz Lehár (1870-1948) e Johann Strauss II (1825-1899), e o italiano Giuseppe Verdi (1813-1901).

O repertório também destaca o mais famoso nome da Noruega, Edvard Grieg (1843 – 1907), com duas partes da sua suíte Peer Gynt, e valoriza os compositores brasileiros, com O Garatuja, composta por Alberto Nepomuceno (1864 - 1920) e inspirada no romance homônimo de José de Alencar. A Orquestra finaliza a noite com Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, canção de Leonardo que se tornou sinônimo da resiliência gaúcha em 2024.



O concerto contará com a participação do cantor lírico Giovanni Marquezeli, tenor reconhecido internacionalmente. Ele se une à Orquestra para os solos de três músicas: Dein ist mein ganzes Herz, da opereta Das Land des Lächelns (Franz Lehár), Nessun dorma, da ópera Turandot (Giacomo Puccini) e La donna è mobile, da ópera Rigoletto (Giuseppe Verdi).