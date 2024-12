Banda de rock formada por médicos faz show para viabilizar Natal na Casa Madre Ana

Nesta terça-feira (10), às 21h, a banda First Aid Medical Band vai subir no palco do Sixteen Station Pub para realizar show em prol do Natal das crianças da Casa Madre Ana. A apresentação promete muito rock, blues, soul e solidariedade. A banda, formada por médicos, irá doar toda a renda do espetáculo. Os ingressos custam a partir de R$ 50,00 (à venda em bit.ly/ShowNatalSolidário). Operando exclusivamente com recursos provenientes de doações, a Casa ­­­Madre Ana acolhe pacientes adultos e pediátricos (além de seus familiares, vindos do interior do Rio Grande do Sul ou de outros estados do País), ofertando moradia, alimentação e assistência para quem está em tratamento na Santa Casa de Porto Alegre. Formada em 2016, a First Aid Medical Band é uma banda de Porto Alegre e que tem como maiorobjetivo fazer ações sociais. Desde sua primeira apresentação, o grupo já realizou mais de30 shows beneficentes e que ajudaram 15 entidades e projetos sociais.