Sedac anuncia vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2024

Os vencedores das seis categorias do Prêmio Minuano de Literatura 2024 foram anunciados na noite desta quinta-feira (5), em cerimônia realizada no Foyer do Theatro São Pedro. A obra O Crime do Bom Nazista (Ed. Todavia), de Samir Machado de Machado, foi a mais premiada da noite, com dois troféus: o de Livro do Ano 2022 e 2023 e o de Narrativa Longa. A premiação é promovida pela Secretaria de Estado da Cultura, por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL).Também foram premiados os livros A Língua da Medusa (Ed. Zouk), de Gabriela Leal, na categoria Narrativa Curta; Porto Alegre Blues (Ed. Ardotempo), de Pedro Gonzaga, em Poesia; Profe Tininha (Ed. Sulina), de Elvio Gonçalves, na categoria Infantil e Juvenil; e Jurema Finamour: a Jornalista Silenciada (Ed. Libretos), de Christa Berger, em Não Ficção. Além de troféu, o vencedor de cada categoria recebeu R$ 5 mil, com mais R$ 5 mil ao Livro do Ano, totalizando R$ 30 mil em prêmios. O corpo de jurados foi composto por Jane Tutikian, Rafael Brunhara e Roberta Pedroso. A lista completa de finalistas, anunciada em novembro, pode ser conferida no site da Sedac.A cerimônia de premiação, aberta ao público, contou com apresentação do Quarteto de Cordas da Orquestra Jovem do Theatro São Pedro. Na ocasião, a Secretaria de Cultura fez a entrega de placas de agradecimento à TAG Experiências Literárias e ao Instituto Cervantes, pela parceria na realização da campanha Juntos pela Leitura do RS, que arrecadou mais de 72 mil livros para a recomposição de acervos de bibliotecas públicas gaúchas afetadas pela enchente de maio. Receberam as placas o fundador da TAG, Gustavo Lembert, e a cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Laura Corchón Letosa, pelo Instituto Cervantes.O troféu entregue aos autores premiados foi esculpido em bronze pelo artista Vinicius Vieira, criador de 70 obras de arte de visibilidade pública. Retratando uma figura humana que eleva uma pena, símbolo da criação literária, a escultura foi inspirada nos ventos do Sul, na escrita, em movimentos de leveza e em referências indígenas. A edição de 2024 do prêmio, lançada em julho, recebeu 520 obras inscritas, das quais 420 tiveram sua inscrição homologada. Pela primeira vez, o concurso passou a oferecer também premiação em dinheiro. A competição foi aberta a livros publicados em primeira edição nos anos de 2022 e 2023. Com foco em valorizar a literatura sul-rio-grandense, o prêmio confere reconhecimento público a autores nascidos ou residentes no Rio Grande do Sul e a editoras sediadas no Estado.