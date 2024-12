'A Última Entrevista de Marília Gabriela' terá cinco sessões no Theatro São Pedro

A Última Entrevista de Marília Gabriela, comédia dramática que vem enfileirando sessões esgotadas nas temporadas em São Paulo e Rio de Janeiro, chega a Porto Alegre nesta semana, para temporada no O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), a partir desta sexta-feira (6) às 20h. No sábado (7), a peça terá sessões às 17h e às 20h; e no domingo (8), haverá uma apresentação extra, às 15h, além da já programada anteriormente, às 18h. Os ingressos custam a partir de R$ 25,00 e estão à venda no site da instituição cultural.

No espetáculo, Marília Gabriela entra em cena para ser entrevistada por uma pessoa que lhe é muito familiar: seu filho caçula, Theodoro Cochrane. Com conversas brutalmente sinceras e amorosas, o público é automaticamente teletransportado para suas relações mais pessoais com seus familiares.



Realizado pela Rega Início Produções Artísticas, de Renata Alvim, a comédia dramática se passa durante um programa de entrevistas ao vivo no teatro, onde ficção e realidade se misturam – e o que era para ser apenas uma conversa vira um jogo perigoso que revela os arquétipos da relação entre mãe e filho. Durante o espetáculo, surgem temas como feminismo, conflitos geracionais, etarismo e a fronteira entre o público e o privado. Sem a quarta parede, o espectador é convidado a participar ativamente da montagem, respondendo até ao famoso bate-bola, marca registrada de Marília Gabriela. A dramaturgia é de Michelle Ferreira e a direção é de Bruno Guida.