Apresentada pela primeira vez no Brasil, ópera de Rossini é atração no Theatro São Pedro

O Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) encerra sua temporada lírica de 2024 com uma apresentação inédita no Brasil: a ópera O Conde Ory, de Gioachino Rossini (1792-1868), que tem sua estreia nesta sexta-feira (6), e segue temporada nos dias 08, 11, 13 e 15 de dezembro (quartas e sextas-feiras, 20h; e domingos, às 17h). A montagem tem Ira Levin na direção musical, à frente da Orquestra do Theatro São Pedro, e Pablo Maritano na direção cênica. Na quarta-feira (4), às 19h, o grupo fará um ensaio geral aberto ao público e com entrada gratuita. Os ingressos para as apresentações estão disponíveis na plataforma Fever, e custam entre R$ 40,00 e R$ 120,00. A récita de 13 de dezembro (sexta-feira) acontece às 20h, com transmissão ao vivo e gratuita pelo canal do YouTube do Theatro São Pedro.

Estreada em Paris em 1828, O Conde Ory é uma ópera cômica em dois atos, com libreto de Eugène Scribe e Charles-Gaspard Delestre-Poirson. Baseada em uma balada medieval, a trama narra as sagas do libertino Conde Ory atrás de mulheres, brigas e festividades. A montagem do Theatro São Pedro mescla o mundo medieval fantástico com elementos contemporâneos e ambiguidades, que reforçam a potência criativa e inventiva da obra de Rossini, um mestre do gênero operístico.



As récitas terão no elenco os cantores Daniel Umbelino (Conde Ory), Igor Vieira (Raimbaud), Fellipe Oliveira (Tutor), Maria Carla Pino Cury (Condessa Adèle), Fernanda Nagashima (Ragonde), Luisa Francesconi (Isolier) e Janaína Lemos (Alice).