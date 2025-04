'Karaokê da Laurita' estreia no Teatro Zé Adão Barbosa

O recém-inaugurado Teatro Zé Adão Barbosa (rua Álvaro Chaves, 462) será palco para um novo evento musical em Porto Alegre, a partir das 20h deste sábado (5). Com ingressos à venda por R$30,00 no portal EntreatosDivulga, o chamado Karaokê da Laurita é uma atração que pretende unir a tradição já conhecida do karaokê, em que as pessoas sobem ao palco cantar algumas de suas músicas favoritas acompanhadas de uma trilha sonora instrumental, com a apresentação de Laurita Leão, icônica personagem humorística interpretada pelo ator Lauro Ramalho.A noite será comandada pelo próprio ator Zé Adão Barbosa, que estará à frente das chamadas pick-ups e na direção geral do evento. Além disso, o karaokê também contará com a presença do Bar Stravagante, que leva a participação de Duda Cardoso e Miriã Possani. A atração vai se estender ao longo de todos os sábados do mês de abril, sempre às 20h.