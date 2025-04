Peça inspirada em livro de Augusto Cury tem apresentação única no Araújo Vianna

Neste domingo (6), às 18h, a peça O Homem Mais Inteligente da História será apresentada em uma sessão exclusiva no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 865). Baseado no livro homônimo escrito por Augusto Cury, o espetáculo chega pela primeira vez ao Rio Grande do Sul, após ter passado por múltiplos teatros do País desde sua estreia em setembro de 2021.A narrativa acompanha a trajetória do cientista Marco Polo, especialista nos estudos do funcionamento da mente humana, que é abordado pela ONU para tentar estudar a inteligência de Jesus, figura central da religião cristã. O autor Augusto Cury, cuja obra literária inspirou a dramaturgia, realizou uma série de estudos e pesquisas sobre emoção e o emocional dos seres humanos ao longo de 15 anos, para que conseguisse escrever a história da forma que achava mais adequada.Em sua adaptação para os palcos, o protagonista da obra é interpretado pelo ator Daniel Satti, que participa da montagem ao lado dos artistas Priscilla Dieminger, Renan Rezende, Murilo Inforsato, Pietro Alonso e Letícia Navarro. Ingressos entre R$45,00 e R$220,00, na plataforma Sympla.