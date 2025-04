Trupe de artistas fundada por Adriano Suassuna apresenta espetáculo em Porto Alegre

O Grupo Grial, criado pelo dramaturgo Ariano Suassuna e pela coreógrafa Maria Costa Rêgo, irá apresentar, pela primeira vez em Porto Alegre, o espetáculo Uma Mulher Vestida de Sol neste final de semana. A montagem, que é uma releitura em forma de dança da peça homônima escrita por Suassuna, contará com três sessões no Teatro Simões Lopes Neto (praça Marechal Deodoro, s/n), marcadas para às 20h desta sexta-feira (4) e do sábado (5), e às 18h de domingo (6). Os ingressos já estão disponíveis no site do Theatro São Pedro, em preços que variam entre R$ 40,00 e R$ 120,00. A narrativa é inspirada na obra clássica Romeu e Julieta, de William Shakespeare, desta vez, situada no interior do sertão nordestino. Nesta adaptação musical da trama, coreografada por Maria Costa Rêgo, a tentativa foi de inserir um olhar mais feminino na história, pontuando através dos corpos e da sonoridade as poéticas típicas da região.Estrelada pelos vocalistas Aldene Nascimento e Emerson Dias, a peça leva direção musical do pandeirista Miguel Marinho, que entrará em cena para realizar a glosa, a poesia sertaneja de improviso. O espetáculo também contará com a presença da intérprete cega Bruna Alves, que integrará a realização da trilha sonora.