Bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só volta às ruas de Porto Alegre neste final de semana

O bloco Não Mexe Comigo Que Eu Não Ando Só volta às ruas de Porto Alegre no sábado (30), com um grande carnaval, cheio de brilho e potência pela zona central da cidade. A concentração está marcada para 14h, na Rua Washington Luiz, onde o bloco vai seguir em cortejo até as proximidades da Praça Júlio Mesquita, conhecida como Praça do Aeromóvel. O cortejo contará com trio elétrico, banheiros químicos e equipe de segurança. O evento é gratuito e aberto ao público. Mais informações no perfil do Instagram @naomexecomigoque.Desde 2023 o bloco definiu o final de novembro como a data oficial para a sua tradicional saída anual, em função da proximidade com o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que ocorre no dia 25 e novembro. A data, importante para os movimentos feministas, foi instituída no 1° Encontro Feminista Latino-Americano e Caribenho. Em 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas a declarou como dia internacional.Para operacionalizar o cortejo de carnaval na primavera Porto Alegrense e custear os gastos que envolvem equipamentos, banheiros químicos, equipe de segurança e limpeza, o bloco está com produtos exclusivos à venda, como camisetas, bandeiras e adesivos, que variam de R$ 5,00 a R$ 60,00. Todo o valor arrecadado será investido no cortejo.O Não Mexe Comigo que Eu Não Ando Só é composto por mais de 70 mulheres, organizadas nos naipes bateria, sopro e harmonia, compreendendo os instrumentos xequerê, rocar, tamborim, agogô, repinique, caixa, surdo, guitarra, baixo, cavaco, trompete, trombone, saxofone e voz. Há ainda um quarto naipe, formado por aquelas que “não tocam instrumentos, mas tocam o terror”. No repertório, ritmos prioritariamente brasileiros, como o samba, o ijexá, o samba-reggae, o coco e o funk, com músicas compostas majoritariamente por mulheres, algumas delas locais, e por letras representativas das lutas das mulheres.