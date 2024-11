Rodrigo Nassif Trio revisita carreira do compositor em show no Grezz

Na sexta-feira (29), às 21h, o Rodrigo Nassif Trio sobe ao palco do Grezz (Almirante Barroso, 328) para apresentar o espetáculo Rodrigo Nassif - uma vida na música. O show é uma comemoração dupla: são 15 anos tanto da estreia de Nassif como compositor, quanto do Prêmio Açorianos na categoria Melhor Intérprete Instrumental.A apresentação revisita os momentos mais marcantes da carreira de Rodrigo Nassif, com releituras de seu repertório. Acompanhado por Leandro Schirmer na bateria e Juliano Pereira no baixo, o trio combina ritmos regionais com a versatilidade e sofisticação do jazz.Rodrigo Nassif é compositor, produtor e multi-instrumentista com onze álbuns autorais e um currículo que inclui performances na Inglaterra, Paris e Nova Iorque. Ele também já abriu para o tecladista Rick Wakeman e frequentemente aparece em listas de melhores do ano, como as de Carlos Calado e da revista francesa Paris Move.Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade.