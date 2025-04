Terça Lírica inaugura nova temporada nesta semana no Memorial do Judiciário

Nesta terça-feira (8), às 19h, é inaugurada a nova temporada do projeto Terça Lírica, promovido pelo Memorial do Judiciário do Rio Grande do Sul (praça Mal. Deodoro, 55). A iniciativa conta com o elenco da Companhia da Ópera do Rio Grande do Sul, que pretende apresentar, neste evento de inauguração, o espetáculo La Cambiale di Matrimonio, de Gioachino Rossini. Com entrada gratuita, a apresentação deve ter início às 19h, e ocorre no Auditório Osvaldo Stefanello, dentro do Memorial.A ópera La Cambiale di Matrimonio, interpretada pela primeira vez em 1810, em Veneza, foi o primeiro trabalho profissional de Rossini, baseada em um libreto escrito por Gaetano Rossi. A narrativa acompanha a história do comerciante Sir Tobia Mill que, após receber um contrato de casamento, pretende arranjar o matrimônio de sua filha Fanny com um empresário canadense - indo contra os desejos da menina.Nesta adaptação, o espetáculo leva direção cênica de Áurea Batista e direção musical do pianista Patrick Menuzzi. O elenco, por sua vez, é integrado pelos atores Gabriela Nunes, Guilherme Roman, Oséas Duarte, Vinícius Braga, Fernando Wielewicki e Débora Moretti.