Artistas se reúnem para contar a história do Blues em espetáculo no Grezz

O espetáculo História do Blues vai reunir no Grezz diversos artistas para contar a evolução do gênero, desde suas origens até os dias atuais. A apresentação, marcada para quinta-feira (28), às 21h, acontece em formato cronológico, explorando as transformações do blues ao longo do tempo.



No repertório, o público poderá conferir desde as work songs que marcaram o início do blues, até os sons acústicos de nomes como Robert Johnson e Blind Lemon Jefferson. A trajetória musical segue pela era da eletrificação do blues, representada por BB King, Albert King e Albert Collins, passando pelo blues britânico, o jump blues californiano e o fenômeno Stevie Ray Vaughan.



Sobem ao palco os músicos: Money Man (voz e guitarra), Andy Serrano (voz e harmônica), Alexandre França (voz e guitarra), Thiago Bitencourt (voz e guitarra), Ale Ravanello (voz e harmônica), Pedro Oliveira (harmônica), Álvaro Roche (contrabaixo), Carlos Pilz (baixo elétrico), Coié Lacerda (voz e guitarra), Tiago Dandrea (piano) e Régis Chiarelli (bateria).



Os ingressos variam de R$25,00 a R$50,00 e estão disponíveis no Sympla ou no local, no dia do evento, sujeito à disponibilidade.