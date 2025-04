Febre 90s leva hip hop para o palco do Opinião neste sábado

O Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834) vai sediar a apresentação de um nome de destaque do hip hop brasileiro contemporâneo. Neste sábado (11), às 23h, quem retorna ao palco do espaço é o duo Febre 90s, formado pelo rapper Puma PJL e o beatmaker Sono TWS. O show da dupla, que já conseguiu conquistar um número expressivo de fãs na capital gaúcha, tem ingressos disponibilizados no Sympla, em valores a partir de R$ 90,00.Apesar de ter sido criado há apenas quatro anos, o grupo Febre 90s já emplacou diversas faixas de sucesso na cena musical brasileira. Canções como Sementinha do Mal e Você Está com Febre, por exemplo, são alguns dos principais destaque que integram o repertório dos artistas.Além das músicas publicadas em conjunto pelo duo, a apresentação deste sábado também contará com canções derivadas da carreira solo dos integrantes. O EP Autodomínio do beatmaker Puma PJL, por exemplo, é um dos trabalhos que prometem ser explorados ao longo do show.