Filarmônica OntoArte do Recanto Maestro faz seu primeiro concerto do ano

Neste sábado (12), a partir das 19h30min, a Filarmônica OntoArte Recanto Maestro (FORMA) deve inaugurar sua temporada de 2025 com uma apresentação no Auditório da Antonio Meneghetti Faculdade (estrada Recanto Maestro, 338 - São João do Polêsine, RS). A venda de ingressos ocorre no palco Bell’Anima, no valor de R$ 50,00, presencialmente no dia do concerto.

O concerto, regido pelo maestro Antônio Carlos Borges-Cunha, contará com a participação do pianista Ney Fialkow, acompanhado por um time de seis solistas vocais. Além disso, o show também deve ter a presença do Coro Ópera Estúdio da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul e do Coro de Câmera da UFSM. No total, serão mais de 80 artistas no palco.



O repertório selecionado é quase que inteiramente composto por obras de Beethoven, considerado um dos mais importantes compositores de todos os tempos. “Pautamos nossas escolhas de repertório pensando sempre em selecionar peças que tenham uma grande força de comunicação com o público e que instiguem nossos músicos”, explica o maestro Borges-Cunha.