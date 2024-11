Bandas Jinjer e Heaven Shall Burn trazem seu metalcore em show conjunto no Opinião

Dois dos principais nomes do cenário metalcore internacional, a banda ucraniana Jinjer e o grupo alemão Heaven Shall Burn estarão em Porto Alegre neste sábado (30), para show no Bar Opinião (José do Patrocínio, 834), a partir das 20h. Ainda há ingressos à venda, a partir de R$ 250,00, pelo Sympla. Trazendo seu metalcore progressivo e repleto de nuances e atmosferas, o Jinjer retorna à América Latina em meio aos preparativos para lançar, pela gravadora internacional Napalm Records, o 5º disco da carreira, Duél. Recentemente, o grupo da frontwoman Tatiana Shmailyuk lançou mais um single, Kafka. Já o Heaven Shall Burn está na ativa desde 1996, e lançou em setembro deste ano o single Keinen Schritt Zurück, com a participação da banda punk alemã Donots. Este lançamento marca o primeiro material original da banda desde o álbum Of Truth And Sacrifice, de 2020.