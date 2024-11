Solon Fishbone lança o disco 'Better late', no Encouraçado Butikin, nesta sexta-feira (29)

Nesta sexta-feira (29), às 21h, o guitarrista Solon Fishbone lança seu novo disco, Better late, no recém-reaberto espaço para shows Encouraçado Butikin (av. Independência, 936). Os ingressos custam entre R$ 50,00 (1º lote) e R$ 80,00 e estão disponíveis via reserva pelo WhatsApp (51) 99820-8703 ou no local.

Com composições autorais e versões que homenageiam grandes nomes do blues internacional, o álbum reflete o amadurecimento artístico do músico gaúcho, que se dedica ao blues brasileiro desde os anos 1990. Produzido em parceria com Netto Rockfeller pelo selo paulista Blue Crawfish Records, o disco começou a ser concebido em 2016, superando obstáculos como a pandemia de Covid-19 e os desafios climáticos de 2024 no Rio Grande do Sul.

A faixa de abertura, Going Back Home, apresenta uma sonoridade que remete a Bo Diddley. Em Fly Away, parceria com Fernando Noronha, Fishbone reafirma o talento que o conecta a outros ícones do blues brasileiro.

O repertório de Better Late inclui ainda interpretações marcantes de You make me feel good e Mama & Papa, de Earl King, e uma versão de There’s something on your mind, com vocal da cantora argentina An Diaz. Solon também explora o jazz blues de Lowell Fulson em Crazy Times e resgata clássicos como My key won’t fit that lock no more, de James Wheeler.

No show desta sexta-feira, o guitarrista (que também está à frente dos vocais) estará acompanhado por Fernando Peters (contrabaixo), Luciano Leães (piano) e Ronie Martinez (bateria). A apresentação ainda contará com participações especiais de Débora de Oliveira (harmônica), Julio Rizzo (trombone), Ronaldo Pereira (saxofone) e Bruno Nascimento (trompete).