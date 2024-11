Première do evento Noites do Arco Cultural ocupa o multipalco do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano

O multipalco do Instituto Cultural Brasileiro Norte-Americano (Rua Riachuelo, 1.257) abre suas portas para uma especial parceria com a Arco Music, que transformará o espaço, nesta quarta-feira (27), em uma arena dedicada à música, performance, artes visuais e gastronomia. A primeira edição do Noites do Arco Cultural reunirá artistas de diversas linguagens em uma experiência sensorial, marcando o início de uma série de eventos culturais idealizados pelo músico e fundador da Arco Music, Luciano Leães, com apoio da Baden Torrefação, previstos para 2025. O show será a despedida de Leães antes de sua viagem para New Orleans, onde ele finalizará seu próximo álbum e dará sequência à sua turnê internacional. O evento, que abre as portas a partir das 19h, tem ingressos à venda pelo Sympla, a partir de R$ 50,00.A programação principal traz o Luciano Leães Combo em um show especial de uma hora, com a participação da cantora Luana Pacheco. Antes do show principal, duas performances de 20 minutos abrem o evento: o duo de jazz formado por Ronaldo Pereira e Ras Vicente, com composições próprias e clássicos do gênero, e a revelação Camila Lemos, interpretando R&B e soul. Além da música, o público será presenteado com intervenções artísticas da atriz Bruna Paulin, que trará performances e outras surpresas. Ao longo de toda a noite o artista visual André Lacerda promoverá uma live painting. Para completar a experiência, o evento oferecerá ao público drinks da Baden Torrefação, espumantes da Monte Astral, cervejas artesanais da Dude e pizzas da Pizza do Pão, proporcionando uma vivência que integra todos os sentidos em um ambiente de cultura e arte.A data também celebra a estreia de Bruno Nascimento, produtor cultural, como novo integrante da equipe da Arco Music, que planeja uma série de projetos para o próximo ano. Entre os colaboradores desta nova fase está a artista e comunicadora Bruna Paulin, enquanto a cenografia do espetáculo fica a cargo de Fernando Ochoa.