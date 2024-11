Escritor gaúcho é um dos vencedores do Prêmio Jabuti; veja a lista de premiados

Os vencedores da 66ª edição do Prêmio Jabuti foram revelados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL) nessa terça-feira (19), em cerimônia no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Jornalista venceu na categoria Livro do Ano. O escritor gaúcho Samir Machado de Machado venceu em Romance de Entretenimento.



Machado venceu com o livro O crime do bom nazista, da editora Todavia.

Rosa Freire D'Aguiar ganhou o principal prêmio por Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas (Companhia das Letras).

Jornalista, editora e tradutora, ela foi premiada com R$ 70 mil e também receberá passagens e estadia para participar da Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha.



"É inacreditável. Eu fico muito feliz em vencer com um livro de jornalista", contou Rosa. Ao resgatar memórias e entrevistas do tempo em que viveu na capital francesa, a autora constrói um rico retrato sobre um período de efervescência. "Tenho ali algumas entrevistas que cresceram em perspectiva histórica, com a distância no tempo", comenta.



Itamar Vieira Junior foi o vencedor de Romance Literário com Salvar o Fogo (Todavia), repetindo o feito 2020, quando foi premiado na mesma categoria por Torto Arado. Os vencedores ganham R$ 5 mil cada um.



Na abertura da cerimônia, a presidente da CBL Sevani Matos falou sobre o cenário de queda no número de leitores no Brasil, observado na pesquisa Retratos da Leitura, divulgada nesta terça. Segundo o estudo, o País perdeu 6,7 milhões de leitores.



Sevani destacou a importância das políticas públicas voltadas para o livro e os leitores, para que o cenário seja revertido e os índices de leitura possam avançar. Para a presidente, é urgente a aprovação da Lei Cortez, que prevê a fixação do preço de capa de um livro em seu primeiro ano de vida.



A homenageada como Personalidade Literária de 2024 foi a autora Marina Colasanti. Aos 87 anos, e com mais de 50 anos de carreira, a autora ítalo-brasileira - que coleciona nove estatuetas do Jabuti - foi escolhida "por sua contribuição à literatura, com livros que tratam de temas universais de maneira simples e poética, conquistando leitores de todas as idades".



A autora foi homenageada com o filme Marina Colasanti: Entre a sístole e a diástole, um documentário familiar dirigido por sua filha, Alessandra Colasanti, que traz depoimento de Marina sobre sua vida e obra, acompanhado por imagens da intimidade cotidiana da autora.



Alessandra recebeu o prêmio pela mãe, que estava acompanhando a cerimônia de casa, no Rio de Janeiro, onde a família mora.

"É um reconhecimento por quase 60 anos de muito trabalho, dedicação, paixão pelo fazer literário", agradeceu a filha. "Carrego uma imagem muito forte de minha mãe sentada, horas e horas, dia após dia, a vida toda, sempre com elaborações, projetos em mente. Um imaginário batendo asas", acrescentou Alessandra.



Realizado desde 1958, o Jabuti é uma das mais tradicionais premiações literárias do País, dividido em quatro eixos: Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação. Três novas categorias foram criadas nesta edição, totalizando 22. Neste ano, foram 4.170 obras inscritas, uma sutil queda em relação a 2023, com 4.245 obras.



O psicanalista, escritor e dramaturgo Contardo Calligaris, italiano radicado no Brasil, venceu o prêmio póstumo na categoria Saúde e Bem-Estar pelo livro O Sentido da Vida, recebido na cerimônia por seu filho. Calligaris morreu em 2021, aos 72 anos, em decorrência de um câncer.



Outro prêmio póstumo foi o da categoria Livro Brasileiro Publicado no Exterior, vencido pela obra O amor dos homens avulsos, de Victor Heringer. O autor morreu em 2018, aos 29 anos.

Confira a lista de premiados do Jabuti 2024

Eixo: Literatura



Conto



1º Lugar - Título: O ninho | Autor(a): Bethânia Pires Amaro | Editora(s): Editora Record



Crônica



1º Lugar - Título: Sempre Paris: crônica de uma cidade, seus escritores e artistas | Autor(a): Rosa Freire D'Aguiar | Editora(s): Companhia das Letras



Histórias em Quadrinhos



1º Lugar - Título: Como pedra | Autor(a): Luckas Iohanathan | Editora(s): Comix Zone



Infantil



1º Lugar - Título: Cabo de guerra | Autor(a): Ilan Brenman, Guilherme Karsten | Editora(s): Santillana Educação



Juvenil



1º Lugar - Título: Apytama: Floresta de histórias | Autor(a): Kaká Werá | Editora(s): Santillana Educação



Poesia



1º Lugar - Título: Cabeça de galinha no chão de cimento | Autor(a): Ricardo Domeneck | Editora(s): Editora 34



Romance de Entretenimento



1º Lugar - Título: O crime do bom nazista | Autor(a): Samir Machado de Machado | Editora(s): Todavia



Romance Literário



1º Lugar - Título: Salvar o fogo | Autor(a): Itamar Vieira Junior | Editora(s): Todavia



Eixo: Não Ficção



Artes



1º Lugar - Título: A verdade vos libertará | Autor(a): Gabriela Biló, Medo e Delírio, Pedro Inoue | Editora(s): Fósforo



Biografia e Reportagem



1º Lugar - Título: Baviera Tropical | Autor(a): Betina Anton | Editora(s): Todavia



Economia Criativa



1º Lugar - Título: O mutirão das árvores: queremos sombra e água fresca | Autor(a): Claudio de Moura Castro | Editora(s): BE Editora



Educação



1º Lugar - Título: Como ser um educador antirracista | Autor(a): Bárbara Carine | Editora(s): Planeta do Brasil



Negócios



1º Lugar - Título: Consumo verde: a construção de um mercado de massa sustentável | Autor(a): Ricardo Esturaro | Editora(s): Editora Tira de Letra



Saúde e Bem-Estar



1º Lugar - Título: O sentido da Vida | Autor(a): Contardo Calligaris | Editora(s): Planeta do Brasil



Eixo: Produção Editorial



Capa



1º Lugar - Título: Bíblia | Capista: Júlia Máximo | Editora(s): Minha Biblioteca Católica



Ilustração



1º Lugar - Título: Cabo de guerra | Ilustrador(a): Guilherme Karsten | Editora(s): Santillana Educação



Projeto Gráfico



1º Lugar - Título: Bará | Responsável: Felipe Chodin | Editora(s): Act.



Tradução



1º Lugar - Título: Canto para Govinda | Tradutor(a): João Carlos B. Gonçalves | Editora(s): Penguin-Companhia das Letras



Eixo: Inovação



Escritor Estreante - Poesia



1º Lugar - Título: Breve ato de descascar laranjas | Autor(a): Bianca Monteiro Garcia | Editora(s): 7Letras



Escritor Estreante - Romance



1º Lugar - Título: Os náufragos | Autor(a): Patrícia Larini | Editora(s): Patuá



Fomento à Leitura



1º Lugar - Título: IBEAC Literatura: os caminhos literários das bibliotecas comunitárias de Parelheiros | Responsável(eis): Bel Santos Mayer



Livro Brasileiro Publicado no Exterior



1º Lugar - Título: O amor dos homens avulsos | Autor(a): | Editora(s): Companhia das Letras, Peirene