'Viva a Várzea' volta a contar histórias do futebol em nova edição

Nesta terça-feira (15), o clássico Chalé da Praça XV (praça 15 de Novembro, s/n) receberá o lançamento do livro Viva a Várzea - Segundo Tempo, assinado por 16 autores distintos. O evento, marcado para 18h, vai ter entrada gratuita, e contará com uma sessão de autógrafos com os responsáveis pela publicação do livro.O livro que chega às livrarias porto-alegrenses é uma sequência do primeiro volume de Viva a Várzea, lançado em 2024. A partir da contação de histórias que marcaram a tradição do futebol varzeano, como as copas Ajax e Paquetá, os autores procuraram compartilhar memórias e experiências vividas por Flávio França, Beto D’Alascio e outros grandes personagens do esporte.Publicada pela Ba Editora, a nova obra lançada nesta semana pretende romper ainda mais fronteiras que sua antecessora. Além do trabalho recente dar maior ênfase para o futebol feminino, também são exploradas histórias de várzeas de diferentes lugares: do Rio de Janeiro, do Paraná, e até mesmo de outros países, como a Austrália.