Centro Cultural da Ufrgs oferece oficina com a fotógrafa Flavya Mutran

O Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333) e o projeto de extensão Fotografia e Vídeo na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo promovem a oficina fotoLAB_EXPERIÊNCIA: ocupações fototerritoriais compartilhadas nesta quinta-feira (21), das 14h30min às 17h30min. A atividade, ministrada por Flavya Mutran, integra a programação relacionada à exposição Transparência e opacidade I: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo.O encontro explora relações entre palavra e imagem, tomando trabalhos da artista como território de mediação para abordar questões de latência, memória, apropriação e autoria compartilhada nas artes visuais. A oficina é um desdobramento prático da série DELETE.use, que trata de ficções criadas a partir da manipulação digital de clássicos da História da Fotografia. São mais de 100 imagens de vários gêneros, autores e períodos diferentes, cujas figuras humanas foram apagadas com a intenção de provocar no espectador jogos mentais, lembranças e desconfianças.A oficina é gratuita e não necessita de inscrição prévia. Serão disponibilizadas 15 vagas, por ordem de chegada, 30 minutos antes do evento. Haverá emissão de certificado via Portal de Extensão da Ufrgs. A exposição Transparência e opacidade I: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo pode ser visitada nas salas Nogueira e Laranjeira do Centro Cultural da Ufrgs, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até o dia 7 de janeiro de 2025. Entrada franca.