Bate-papo discute a representatividade feminina na obra de Luiz Coronel

Nesta terça-feira (15), às 19h, a Sala Álvaro Moreyra (av. Érico Veríssimo, 300) recebe novo encontro do Ciclo de Palestras Homo Zapiens. O escritor Luiz Coronel promove uma discussão junto da atriz Fera Carvalho Leite, dentro da temática O Feminino na Obra de Luiz Coronel. Ao longo da palestra, serão recitados alguns dos principais poemas que compõem a bibliografia do autor. Através de peças como A mãe, As bailarinas ou Procura, surgirá a exploração de temáticas como as relações familiares, a arte, o regionalismo e o amor - além de tratar, claro, da presença feminina.Além da entrada franca, também haverá a distribuição gratuita de 50 exemplares do livro Homo Zapiens, escrito por Luiz Coronel. Lançada em 2024, a obra é composta quase que inteiramente por poemas, produzidos e divididos pelo autor em 12 instâncias literárias, cada uma com uma temática distinta.