Manfredo Schmiedt é o novo diretor artístico da Ospa

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul (Sedac), terá um novo diretor artístico. O maestro Manfredo Schmiedt, que há 32 anos lidera o Coro Sinfônico da Ospa, assume o cargo ocupado por Evandro Matté nos últimos 10 anos. O novo regente do Coro será o maestro Diego Schuck Biasibetti. A novidade foi anunciada pelo presidente da Fundação Ospa, Gilberto Schwartsmann, durante reunião com músicos e colaboradores na manhã desta segunda-feira (18), no Complexo Cultural Casa da Ospa. As informações são da Sedac.

Evandro Matté, diretor artístico e regente da orquestra, deixa o cargo, segundo a Ospa, para se dedicar a novos projetos pessoais. A fundação, em nota, expressou "seu profundo agradecimento ao maestro Evandro Matté, pelo empenho e dedicação ao longo de dez anos, com resultados artísticos e institucionais que ficarão para sempre na história da Orquestra".



Com vasta experiência coral e orquestral por todo o mundo, Manfredo Schmiedt é o maestro do Coro Sinfônico da Ospa desde 1992. Possui mestrado em Regência pela Universidade da Geórgia (EUA) e graduação na mesma área pela Ufrgs. Seu currículo acadêmico inclui importantes condecorações, como Pi Kappa Lambda Music Honor Society e Director’s Excellence Award. Apresentou-se, como convidado, em destacadas orquestras do mundo, como a Orquestra Sinfônica da University of British Columbia (Canadá), a Sinfônica do Noroeste da Flórida (EUA), a Filarmônica de Belgrado (Sérvia), a Filarmônica de Mendoza (Argentina) e a Petrobras Sinfônica (Brasil). Entre 2002 e 2020, foi regente e diretor artístico da Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul (UCS). Como diretor artístico da Ospa, Schmiedt será o principal responsável pela programação dos concertos, tanto nas linhas temáticas quanto na escolha de regentes e solistas convidados.



A regência do Coro Sinfônico da Ospa ficará a cargo do maestro Diego Schuck Biasibetti, que nos últimos anos tem regido diversos concertos da Ospa. Formado pela Hochschule für Künste (Escola Superior de Artes de Bremen – Alemanha) em Violoncelo Barroco e Regência Coral pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Diego é também violoncelo solista na Ospa, integrante do Bach Brasil Ensemble e maestro do Porto Alegre Consort / Coral Porto Alegre, onde desenvolve intensa atividade na montagem de obras vocais do período barroco.