Evento Praça da Matriz: História e Vizinhança no Centro do Poder acontece nesta quarta

Localizado no coração do Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Cultural do Hotel Praça da Matriz (Largo João Amorim de Albuquerque, 72) recebe às 17h de quarta-feira (13) para mais uma Roda de Cultura HPM, programa iniciado neste ano e que promove bate-papos com convidados dos mais diversos segmentos. Os hóspedes desta edição são o historiador e professor universitário Arnoldo Doberstein e a jornalista e guia de turismo Maria Lúcia Badejo. O evento é aberto ao público e tem entrada gratuita, porém com vagas limitadas, mediante agendamento. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (51) 9859-55690 ou pessoalmente, no Hotel Praça da Matriz.Na pauta, a Praça Marechal Deodoro (Praça da Matriz) como tradicional espaço de lazer criado há mais de 200 anos na capital gaúcha e sua proximidade às principais sedes do poder gaúcho – Palácio Piratini, Assembleia Legislativa, Palácio da Justiça, além da Catedral Metropolitana e de instituições culturais como Theatro São Pedro e Biblioteca Pública do Estado.Os convidados são Arnoldo Doberstein, doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e autor do livro Estatuária e Ideologia, dentre outras publicações resultantes de seu profundo engajamento a temas como cultura, memória e identidade e a jornalista e guia de turismo, Maria Lúcia Badejo, autora do livro Pelas Ruas de Porto Alegre: Um Guia Para Conhecer o Centro Histórico Caminhando e fundadora da Badejo Experiências Culturais, empresa pioneira em walking tours (caminhadas turísticas) na capital gaúcha.Inaugurado como imóvel residencial no final da década de 1920, o palacete do Largo João Amorim de Albuquerque abriga há quase 50 anos o Hotel Praça da Matriz. O empreendimento passou por ampla revitalização e, sob o comando da família Patrício desde 2014, hospeda anônimos e famosos, além de abrigar o Espaço Cultural HPM. No foco estão exposições, saraus, lançamentos de livros e outros eventos, em parceria com a empresa Práxis Gestão de Projetos.