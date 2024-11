Espetáculo Adolescer realiza penúltima apresentação do ano nesta terça

O Teatro CIEE (rua Dom Pedro II, 861) recebe na terça-feira (12) às 20h, a penúltima sessão do ano do espetáculo Adolescer em Porto Alegre. Em cena, 11 atores cantam, dançam e apresentam 19 cenas, com diferentes episódios que marcam a transição da infância para a vida adulta, destacando momentos que trazem uma série de reflexões para pais, mães, avós e todos aqueles que convivem com os adolescentes. Os ingressos estão à venda no site da Blueticket, com preços entre R$25,00 e R$90,00.Festas, amizades na escola, gravidez, masculinidade e separação dos pais são alguns dos assuntos abordados sem julgamentos, equilibrando momentos de leveza e de bom humor com cenas que levam à introspecção. Temas que ultrapassam gerações, como ansiedade, depressão e transtornos alimentares, também estão presentes no texto assinado pela diretora Vanja Ca Michel, que renova a montagem ano a ano para que ela se mantenha sempre atualizada, acompanhando as transformações das novas gerações com uma linguagem dinâmica e moderna que se aproxima do universo jovem.Em cartaz há 22 anos, a peça se transformou em uma das mais tradicionais do teatro gaúcho. Quem já assistiu poderá rever cenas clássicas que marcaram o público desde a estreia, como os divertidos momentos em sala de aula divididos entre alunos e professores, além de acompanhar novas passagens criadas pela autora para trazer assuntos em evidência na atualidade, como parentalidade e cyberbullying. Uma das novidades mais elogiadas dessa nova versão é a cena do "desabafo", que traz depoimentos dos adolescentes e de diferentes integrantes da família para ressaltar temas como a solidão, a sobrecarga materna, a dificuldade que é educar e a complexidade de pais e filhos se conectarem.Apresentadas de maneira dinâmica e independentes entre si, as cenas, ao final, se transformam em um grande retrato da adolescência nos dias de hoje, destacando as dores e as delícias dessa fase tão intensa da vida. Se dividem entre os papéis de mais de 150 personagens os atores Eduardo Hoy, Guilherme Mello, Inaís Andrade, Isa Vasconcellos, Ju Soares, Lucas D'Castro, Malu Rigo, Marcelo Stravalacci, Miriane Carine, Rafael Ewald e Vitor Fraga, que, em sua preparação, ainda contam com instrução vocal de Pedro Spohr e aulas de dança com Thiago Fernandes, que assina as 11 coreografias do espetáculo.