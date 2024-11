Gabriela Munhoz e Paola Kirst apresentam espetáculo inédito no Palco Giratório

Quatro artistas, de diferentes gerações e áreas de expressão, se preparam para estrear juntas um espetáculo que aborda um tema em comum de interesse para todas elas: a mulher e a passagem do tempo. Idade é um sentimento coloca no palco a atriz Gabriela Munhoz, refletindo sobre a prazerosa e melancólica vulnerabilidade da vida e a nossa incapacidade de controlá-la, em atuação ao lado da cantora, compositora e performer Paola Kirst, responsável pela trilha sonora e intervenções cênicas ao vivo durante a peça. Por trás das cortinas, ainda conta com a direção geral de Camila Bauer e direção de movimento da coreógrafa Carlota Albuquerque.



As primeiras apresentações acontecem nesta quarta (13) e quinta-feira (14), às 20h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (av. Independência, 75), dentro da programação do 18º Festival Palco Giratório Sesc. Os ingressos para as sessões de estreia em Porto Alegre podem ser adquiridos no site sesc-rs.com.br/palcogiratorio com preços entre R$20,00 e R$40,00. Depois, o espetáculo poderá ser conferido dentro da programação do 31° Porto Alegre em Cena, em única sessão no dia 23 de novembro (sábado), às 20h30min, no mesmo palco, com entradas já disponíveis pelo Sympla pelos mesmos valores.



A narrativa costura o texto premiado e enaltecido pela crítica Age is a feeling, da atriz e autora canadense radicada em Londres Haley McGee, com escolhas do espectador sobre quais recortes de vida da personagem serão contados. Ou seja: a cada dia, quem for ao teatro pode optar por ver uma peça diferente, e as intérpretes precisam estar preparadas para encenar todos os momentos das dores, desafios, enfrentamentos e celebrações da vida dessa mulher, ao longo de sua vida.



No texto, a autora frisa que "ninguém pode saber tudo sobre a própria vida, nem mesmo você", e opta por não contar tudo da vida da personagem. Com esse emaranhado de cenas fixas e selecionadas, o espetáculo propõe reflexões sobre as infinitas possibilidades de fazer escolhas e modificar rumos enquanto estamos vivos.



A cenografia e os vídeos de Elcio Rossini projetados durante a apresentação, assim como o desenho de luz de Ricardo Vivian, destacam os poucos elementos que estão no palco. Há cadeiras e microfones com pedestais divididos pelas duas artistas, além de três instrumentos sonoros utilizados por Paola para fazer a trilha sonora ao vivo: uma bateria, pedais de efeitos e um ukulele. A compositora criou as sonoridades do espetáculo a partir de palavras do texto original.



A encenação também marca a estreia nos palcos da capital gaúcha de Gabriela. A artista natural de Lajeado fez quase 20 anos de carreira no Rio de Janeiro, colecionando atuações ao lado de grandes nomes da cena artística nacional do teatro e do cinema, até estabelecer residência em Porto Alegre nos últimos anos, onde é responsável atualmente pela direção artística do Theatro São Pedro.



O texto britânico, traduzido para o português por Diego Teza, será apresentado pela primeira vez no Brasil a partir de uma iniciativa de Gabriela, que adquiriu os direitos da obra. O original Age is a feeling estreou no Edinburgh Fringe, em 2022, produzido pelo Soho Theatre, esgotando toda a sua exibição e ganhando o Fringe First Award.