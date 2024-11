Terça Lírica leva ao palco do Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça "lTributo a Hamilton

Nesta terça-feira (12), o projeto Terça Lírica apresenta o musical “Tributo a Hamilton” com elenco formado por vinte jovens do Instituto Ivoti, o Quarteto Notfall, o pianista Rodolfo Wulfhorst, o guitarrista e baixista Bernardo Zimmermann Ulrich e os bateristas Pedro Müller e William Neis. O espetáculo, fruto do trabalho do projeto CENAS ocorre às 19h, no Auditório Osvaldo Stefanello do Palácio da Justiça. A entrada é gratuita.



Com curadoria de Flávio Leite, a Série Terça Lírica apresenta pela primeira vez um musical. “Tributo à Hamilton” conta a história de Alexander Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, através de uma mistura inovadora de hip-hop, R&B e música tradicional da Broadway. Criado por Lin-Manuel Miranda, “Hamilton” destaca temas como imigração, ambição, amor e a luta pelo poder.



“A obra é notável não apenas por sua música envolvente, mas também por seu elenco diversificado, que reinterpreta a história americana a partir de uma perspectiva contemporânea. As letras são rápidas e cheias de referências históricas, tornando a narrativa acessível a um público moderno”, conta Flávio.



O impacto cultural do espetáculo é imenso, inspirando discussões sobre história, raça e identidade nos Estados Unidos. Desde sua estreia na Broadway, o musical se tornou um fenômeno global, atraindo uma nova geração de amantes do teatro musicado e deixando uma marca indelével na cultura pop.