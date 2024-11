Ospa traz Broadway a Porto Alegre no fim de semana

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre promove, neste fim de semana, o espetáculo Clássicos da Broadway. A regência será de Manfredo Schmiedt e os solos de Felipe Assis Brasil e Giulia Nadruz, dois grandes nomes do teatro musical brasileiro. O público poderá desfrutar de grandes clássicos, como Fantasma da Ópera, Os Miseráveis e Mamma Mia, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501). A programação conta ainda com a presença do Coro Sinfônico da Orquestra. O espetáculo acontecerá no sábado (9), às 17h e no domingo (10) às 18h. Os ingressos estão disponíveis via Sympla, com valores entre R$35,00 e R$50,00. A ideia para a apresentação surgiu após Schmiedt, regente do Coro Sinfônico da Ospa, assistir a um vídeo dos dois solistas cantando In a Crowd of Thousands, do musical Anastasia. O repertório foi escolhido em conjunto com os solistas, com uma seleção que combina músicas marcantes para eles, com sucessos amados pelo público. Além de Felipe e Giullia, haverá cantores convidados do Coro da Ospa e do Coro Infanto-Juvenil e Juvenil, que terão destaque em diferentes momentos do concerto.Para enriquecer a experiência, o espetáculo trará outros instrumentos, para além dos tradicionais de orquestra, como guitarra, baixo, bateria e órgão, acrescentando um toque popular à apresentação sinfônica. Haverá, ainda, iluminação especial e imagens projetadas nos de telões do local.O espetáculo marca o retorno de Felipe Assis Brasil à Ospa e a primeira apresentação de Giulia Nadruz em Porto Alegre. O músico iniciou seus estudos de canto lírico aos 17 anos e ingressou no Coro da Orquestra, onde permaneceu até os 27 anos. Sua estreia em musicais foi em "O Fantasma da Ópera" – parte do repertório apresentado neste espetáculo –, no qual interpretou Raoul e Monsieur André, e teve Giulia como colega de palco. A atriz é conhecida por interpretar personagens como Christine Daaé, a protagonista feminina de "Fantasma da Ópera", e Fanny Brice, em "Funny Girl - Garota Genial", papel pelo qual venceu o prêmio Bibi Ferreira como Melhor Atriz em Musicais.